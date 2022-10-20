Karlıbel: “Sanayici ve esnafımız seçimden seçime hatırlandı, bunu değiştirmek istiyoruz”

Ordu’da, Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) seçimlerine son günler kalırken, Başkan Adayı Engin Levent Karlıbel, şimdiye kadar sanayici ve esnafın seçim zamanı hatırlandığını, başkan seçilmesi durumunda geçmişten ders alarak yönetim yapacaklarını söyledi.

OTSO Başkanlığı seçimleri, 22 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek. Mevcut Başkan Servet Şahin, Engin Levent Karlıbel, Levent Yıldırım ve Ertuğrul Koç’un aday çalışmalarını sürdürüyor.

“Sanayicimiz ve esnafımız hep ihmal edildi”

Çalışmaları çerçevesinde basın toplantısı düzenleyen iş insanı Engin Levent Karlıbel, 3 bine yakın oy kullanacak seçmene ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Genç bir ekip ile yola çıktıklarını ifade eden Karlıbel, “Prensiplerimiz, temeli ve hedefi Ordu olan cümleler ile kuruldu. Bu çağ farkındalık çağı idi, işini yeni kuranın ve işini çok geliştirmiş olanın da farkında olalım istedik. Çünkü bizim sanayicimiz ve esnafımız hep ihmal edildi ve seçimden seçime hatırlandı, biz bunu değiştirmek istiyoruz. Onlarla tüm sıkıntı ve beklentilerini paylaşmak istiyoruz. Seçimden seçime değil, her sıkıntılarında yanında olmak istiyoruz” dedi.

“Tüm kesim ile küs bir ticaret ve sanayi odası ile başarılı olamayacağıma inanıyorum”

“Hükümetlerin yıllardır uyguladığı yerel kalkınma hamlesine şehir olarak da katkımız olsun istiyoruz” diyen Karlıbel, “Önce bu yöredeki esnafın, tacirin, tüccarın ve sanayicinin gelişmesi, bu gelişmeden alınacak payın halkımıza yansıması için elimizden geleni yapacağız. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nı mutlaka geçmişten ders alarak yöneteceğiz. Kuruluşu yüzyıllara varan, son rakamlar ile kentimizde 100 yıllık firmalar var. Bu ve benzeri firmaların bilgi birikimlerinden her zaman faydalanacağız ve danışma merkezi kuracağız. Eski firma yetkililerimiz ile bir araya gelirken, genç ekipler de istişare halinde olacağız. Ordu’yu barıştırmamız gerektiğine inanıyorum. Ordu’da inanılmaz bir kopukluk yaşanıyor. Organize sanayisi ile iş insanları ile sanayicisi ve fındıkçısı ile küs bir ticaret sanayi odası ile başarılı olamayacağımızı görüyoruz. Ticaret ve sanayi odasının bünyesinde tüm dernekleri, iş insanı ve sanayici dernekleri toplamayı düşünüyorum” şeklinde konuştu

Karlıbel ayrıca, kente özel üniversiteler ile fuarcılık merkezi kazandırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Fuarcılık sektörünün karlı ve şehrin tanınması adına önemli olduğuna değinen Karlıbel, bu iki projeyi hayata geçirmek için çalışacaklarını belirtti.