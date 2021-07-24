Kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçenin Üçpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih D. ile kardeşleri Sabri D.(42), Senai D. (36) ve Fatıma D.(56) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih D. yanında bulundurduğu silahla kardeşlerine ateş açtı. Çıkan kurşunların isabet ettiği 3 kardeş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan Sabri D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Salih D., İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.