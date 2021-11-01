Karadeniz’de hamsi bereketi : Kilosu 15 lira

Karadeniz’e sahili bulunan illerde denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu hamsiyle kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Ordu’nun Fatsa ilçesinde ise hamsinin kilogramı 15 liradan satılıyor.

Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsunlu balıkçılar bu günlerde denizden en çok hamsi avladıklarını belirtiyor. Ordulu balıkçılar, hamsiyi radarlardan takip edip en çok balığın olduğu yere ağ atarak, hamsi avcılığı yaptıklarını ifade ediyor. Kasalar dolusu hamsi ile limanlara dönen balıkçılar, bu dönemde hamsinin denizden adeta fışkırdığını söylüyorlar.

Hamsi avından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Fatsalı Balıkçı Mustafa Öz, “1 Eylül tarihi ile denize açarak avlanmaya başladık. Bu kapsamda ilk istavrit denizde kendini gösterdi. Bu dönemde ise yaklaşık 10 gündür hamsi bereketi denizde yaşanıyor. Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun sahilinde avlanıyor balıkçılarımız. Bizler de bu dönemden çok mutluyuz. Balıkçılar olarak kasa kasa limana balıkla dönmek çok güzel” dedi.

Son yıllarda çok iyi sayıda hamsi avı yaptıklarını ifade eden balıkçı Okan Kara ise, Karadeniz’de adeta hamsi bereketi yaşandığına dikkat çekerek, “ Bu dönemlerde hamsinin çok çıkması balıkçı esnafımızı sevindiriyor. Denizden taze olarak balıkçı tezgahlarına kadar giden hamsi vatandaşlarında en çok tercih ettiği balık oluyor. Bunun yanında palamutta kendini gösteriyor” diye konuştu.