Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışmaları Fatsa’da start aldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun Fatsa Off-Road Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlediği Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışmaları start aldı.

24 pilot ve 24 kopilotun yarıştığı yarışmalara Iğdır, Nahçıvan ve Sakarya illerinden de katılım olduğu belirtildi. Fatsa Belediyesi hizmet binası önünden, Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışmalarının startını Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ile birlikte verdi.