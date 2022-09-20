Karadeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışı Fatsa’da yapılacak

Fatsa Off-Road Spor Kulübü Derneği (FATOFF) organizasyonluğunda, Karadeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışı 24-25 Eylül tarihleri arasında Ordu’nun Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi liman karşısı dolgu alanında yapılacak.

Yarışma hakkında bilgi veren FATOFF Başkanı Üzeyir Erdoğan, “Ülkemizin çeşitli illerinden gelecek olan yaklaşık 48 sporcu ve 24 off-road aracının kıyasıya mücadele edeceği parkur, seyri kolay ve seyir zevki yüksek olacak şekilde büyük bir özenle hazırlandı. 24 Eylül 2022 kamp alanı etkinlikleri ile başlayan organizasyon, 25 Eylül 2022 günü saat 11.00’de başlayacak. 25 Eylül Pazar günü tüm katılımcıların yarışlarıyla gün boyu sürecek olan yarışlar özellikle pazar gününe alınarak hafta sonu, büyük bir heyecana şahit olmak isteyen ailelerin çok rahat bir şekilde izleyebilecek olduğu görsel şölenimizi seyretmeleri için tüm sporseverleri, bölge ve Fatsalı halkımızı davet ediyoruz” dedi.