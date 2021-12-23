Karadeniz'in üretim üssü Ordu üretmeye devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici projeleri arasında yer alan “Örtü Altı Yetiştiriciliği” üreticilerin yeni gelir kapısı oldu. Çalışmalar kapsamında, 7 ilçede faaliyet gösteren üreticilere 1 milyon 625 bin adet yazlık ve kışlık sebze fidesi desteği sağlandı.

Ordu’da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu yeni tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde “Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında desteklenen Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa, Ünye, Kumru ve İkizce ilçelerindeki seralarda üretimler gerçekleştirildi.

1 milyon 625 bin yazlık ve kışlık sebze fidesi desteği

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, üretime olan desteklerinin devam edeceğini söyledi. Başkan Güler, “Seracılığın yaygınlaştırılması ve örtü altı yetiştiriciliğin geliştirilmesi amacıyla 30 adet 240 m ve 10 adet 500 m olmak üzere toplamda 40 adet sera yapımı gerçekleştirilirken diğer yandan ilimiz muhtelif ilçelerinde toplamda 15.000 m sera naylonu desteği sağladık. İlimizde sebze yetiştiriciliğini desteklemek ve örtü altı yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla üreticilerimize 1 milyon 625 bin adet yazlık ve kışlık sebze fidesi desteği sağladık” dedi.

7 ilçede 40 serada üretim gerçekleştirildi

Örtü altı sebze yetiştiriciliğine ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Başkan Güler, “7 ilçede 40 adet serada üretim gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemizce desteklenen seralarda “Sözleşmeli Tarım Modeli” kapsamında ürünler de yetiştirildi. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığımız ile Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız iş birliğinde üreticilerle yapılan sözleşme kapsamında yazlık ve kışlık süs bitkisinin alımı yapılarak Büyükşehir Belediyemize ait alanlara dikimi gerçekleştirildi” diye konuştu.

Üreticilerden kışlık sebze fidelerine tam not

Örtü altında yazlık sebze üretimi gibi kışlık sebze üretiminin de önemli olduğunun altını çizen ve kentin 4 mevsim tarım yapılan bir yer haline gelmesini istediklerini ifade eden Başkan Güler, “Geçen yıl dağıtımını yaptığımız marul ve brokoli fidelerinden üreticilerimiz oldukça memnun kaldı ve devamını talep ettiler. Bunun üzerine bu yıl da marul ve brokoliden oluşan toplam 350 bin kışlık sebze fidesini üreticilerimizle buluşturduk. Üreticilerimiz geçen yıl olduğu gibi bu üretim sezonunda yapacakları üretimden de ümitliler. Kışlık sebzeleri yetiştirerek hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklar hem de gelirlerini artırmış olacaklar” şeklinde konuştu.