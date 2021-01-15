Kar yağışında sokak hayvanları unutulmadı

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, kar yağışının etkili olduğu yüksek bölgelerdeki sokak hayvanlarını besledi.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, çeşitli programlar için gittiği bölgelerde yiyecek bulmakta zorluk çeken ve yol kenarlarında yoğunluk gösteren sokak hayvanlarını, aracında hazırda bulundurduğu yiyeceklerle eliyle besledi.

Genç, özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini ve pandemi sürecinde bu durumun hayvanlar adına daha da zorlaştığını ifade ederek, “Gittiğimiz yerlerde bulunan sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmiyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas davranmalarını temenni ediyorum” dedi.