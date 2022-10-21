Kanser hastası yaşlı şahsın yol problemi çözüldü

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan kanser hastası yaşlı şahsın yıllardır beklediği yol sorunu, belediye ekiplerince çözüme kavuşturuldu.

Altınordu ilçesine bağlı Övündük Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Mesut Öztürk, yıllardır yol problemi dolayısıyla güçlük çekti. Durumdan haberdar olan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaşlı şahsın yol yapım çalışmaları için ekipleri bölgeye sevk etti. Alanda çalışma başlatan ekipler, evin olduğu alanda beton yol çalışması yaparak, sorunu çözüme kavuşturdu.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, şimdiye dek yaptıkları çalışmalar ile hiçbir vatandaşa mahcup olmadıklarını belirtti. Tören, “Bundan sonra da her koşulda insanımızın derdiyle dertlenmekten, acılarını da sevinçlerini de paylaşmaktan, onlarla bir ve beraber olmaktan bir an bile geri durmayacağız. Mesut amcamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan şifalar diliyorum” dedi.

Yol problemi çözülen Mesut Öztürk ise Belediye Başkanı Aşkın Tören ve emeği geçenlere teşekkür etti.