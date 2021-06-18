banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlıyor
Veyis Ateş Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlıyor
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!

Kamyonetin çarptığı engelli, 2 hafta sonra hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı engelli şahıs, iki hafta sonra tedavi gördüğü hastanede öldü.

ORDU 18.06.2021, 18:24
Kamyonetin çarptığı engelli, 2 hafta sonra hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı engelli şahıs, iki hafta sonra tedavi gördüğü hastanede öldü.

Olay, Sakarya Mahallesi üzerinde 2 Haziran tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Baştürk idaresindeki 06 FU 7998 plakalı kamyonet geri geri manevra yaptığı esnada yolda yürüyen, elinden ve yüzünden engeli bulunan yaya Recep Ali Akilik’e (38)çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın tekerleğini altında kalan ve ağır yaralanan Akilik, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada, 16 gün boyunca tedavi altına alınan Akilik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik kameraları kazayı kaydetmişti

Öte yandan, olay ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Kaydedilen görüntülerde, geri geri hızlanan kamyonetin, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Ak’ilik’e çarpması ve şahsın aracın sol arka tekerleğinin altında kalması yer alıyordu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
hafif yağmur
banner493