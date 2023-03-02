Kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde kamyonun önündeki tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yüceler Mahallesi Kayalar Karadeniz Devlet Sahil Yolu Ünye Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine seyir halinde olan Ali Bayrak idaresindeki 16 KH 129 plakalı kamyon, Gürcistan’a gitmekte olan Braha Maykola idaresindeki AX-2875-XF yabancı plakalı tıra ışıklarda arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Ali Bayrak yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Karadeniz Devlet Sahil Yolu’nda trafik kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kamyon ve tır olay yerinden kaldırılarak trafik yeniden normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.