Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bahçe kapısına sıkışan köpeği Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi’nde bir evin önündeki bahçe kapısına sıkışan yavru köpeğin yardımına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri koştu.

Köpeğin sesini duyarak kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan vatandaşların uğraşları sonuçsuz kalınca itfaiyeye haber verildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Sahipsiz olduğu öğrenilen köpeğe çevredekiler tarafından yemek ve su verildi. Sağlık durumu iyi olan yavru köpek ekipler tarafından doğaya bırakıldı.