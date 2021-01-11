Kadın tiyatro sanatçısına vefa

Ordu’da 57 yıldır perdelerini kapatmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun (OBBKT) kurulduğu dönemde ilk kadın tiyatro sanatçısı olan Fatma Demirhan’ın adının verildiği parkta çalışmalar tamamlandı.

Altınordu ilçe merkezinde yer alan ve vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği park; kent sahnesi, açık hava sinema alanı, giriş karşılama meydanı, mobil satış üniteleri, üst örtülü mekanlar, dinlenme alanları ve zeminde tarih izlerinin yer aldığı enstalasyon ve yeşillendirme çalışmasıyla bambaşka bir görünüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, parkın adına yakışır şekilde düzenlendiğini söyledi.

Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti: “Uzun yıllar Ordu’nun sanat yaşamına sayısız oyunla hizmet veren tiyatro binası 1993 yılındaki yangında yok olmuş, ardından mevcut alan park olarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Mevcut halinde heykel ve bankların yer aldığı parkı Büyükşehir Belediyesi olarak adına yakışır şekilde yeniden düzenledik. Yaptığımız peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında kent sahnesi, açık hava sinema alanı, giriş karşılama meydanı, mobil satış üniteleri, üst örtülü mekânlar, dinlenme alanları ve zeminde tarih izleri enstalasyonu ile bitkisel tampon çalışması gerçekleştirdik.”

Açık hava müzesi olacak

Çalışmaların tamamlandığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, OBBKT’nin ve kentin sanat belleğinin bu parkta yaşatılmasını arzu ettiklerini söyledi. Güler, “Altınordu ilçemizin merkezindeki bu alan, ziyarete gelen herkesin Ordu’nun köklü tiyatro tarihini öğreneceği bir açık hava müzesi olarak yeniden oluşturuldu. Ayrıca yaptığımız çalışmayla vatandaşlarımızın etkinliklerde ve sinema izleyerek bir araya geleceği bir alan oluşturmayı arzu ettik. Taksi durağının da yenilendiği proje kapsamında doğal dokuya uygun malzemelerle üretilen kent mobilyalarının yer aldığı Fatma Demirhan Sanat Parkı bambaşka bir görünüme kavuşturuldu. İlimize hayırlı olsun” dedi.