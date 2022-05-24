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Kadın girişimcilerden yöresel ürün pazarı

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan “Yöresel Ürünler Hanımeli ile Ekonomiye Dönüşüyor Projesi” kapsamında “Taka Yöresel Ürün Pazarı” düzenlenen törenle açıldı.

ORDU 24.05.2022, 17:12
Kadın girişimcilerden yöresel ürün pazarı

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan “Yöresel Ürünler Hanımeli ile Ekonomiye Dönüşüyor Projesi” kapsamında “Taka Yöresel Ürün Pazarı” düzenlenen törenle açıldı.

Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan ve yürütülen, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ve Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi’nin ortağı olduğu “Yöresel Ürünler Hanımeli İle Ekonomiye Dönüşüyor Projesi” kapsamında 50’ye yakın ev hanımına teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Verilen eğitimler doğrultusunda kadınlar proje kapsamında ÜNKA (S.S. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi) Kooperatifini kurdu.

Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri yanında bulunan alanda ürün Pazarı açılışında konuşan ÜNKA Başkanı Fahriye Aydın, “Çıkmış olduğumuz bu yolda ilk hedefimiz birlik ve beraberlik bilincini oluşturmaktı. Bu hayalimizi sizin desteklerinizle gerçekleştirdik. Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı’ya bu hayalimizi gerçekleştirdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Ünye Belediyesi bizim çok önemli proje ortağımız”

DOKA Ordu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Harun Göçer ise Ünye Belediyesi’nin DOKA’nın çok önemli bir proje ortağı olduğuna dikkat çekerek, “Son yıllarda özellikle turizmle ilgili projelerin yanında kadın ve gençlerin istihdama katılması yönünde projelere de destek vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da Ünye Belediyesi bizim çok önemli proje ortağımız. Önceki yıllarda turizmle ilgili çok önemli projeler gerçekleştirmiştik. Ünye’de bu sene de kadınlarımızın ekonomiye katkı sağlamasını amaçlayan bu projeyi inşallah beraber gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Kadınlarımız Ev Ekonomilerine Katkı Sunacaklar”

Taka Yöresel Ürün Pazarı’nın konum itibariyle Kültür Yolu’nda denize en yakın noktada olduğuna dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı konuşmasında, “Kültür yolunun denizle buluştuğu noktada yöresel ürünlerimiz kadınların eliyle değer bulsun diye böyle bir projeyi DOKA ile görüşerek ve Valimiz Tuncay Sonel’in de destekleriyle hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında mutfak çalışması ve hazırlık çalışması oldu. Projenin birçok ortak paydaşları da oldu. Yapılan tüm çalışmaların ardından bugün kadınların ev ekonomilerine katkı sunacakları Yöresel Ürün Pazarı’nın kurulumu tamamlanmış oldu. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Kadınlarımızı önemsediğimiz kadar gençlerimizi ve çocuklarımızı da önemsiyoruz. DOKA ile birlikte bundan sonraki projemizde gençlerimizi öne çıkaracak ve hayata hazırlayacak çalışmaları geliştirmenin gayreti içinde olacağız” şeklinde konuştu.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise, “Bu projenin ilçemizde uygulanmasını sağlayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na, Ünye Belediyemize ve katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından girişimci kadınlara sertifikaları verilirken, Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş’un duasının ardından yöresel ürün pazarının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa ayrıca Gürgentepe Kaymakamı Faruk Atar, Garnizon Komutanı Yarbay Bünyamin Dönmez, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

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