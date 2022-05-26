banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Benzin ve motorine bu gece büyük zam gelecek!
Benzin ve motorine bu gece büyük zam gelecek!
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Frankfurt’ta
Frankfurt’ta "Türk Mutfağı" rüzgarı

Kabadüz’de minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, kaymakamlık tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilkokul öğrencilerine stetoskoplar ile yavru köpek ve insan kalbi dinlettirildi.

ORDU 26.05.2022, 17:58
Kabadüz’de minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, kaymakamlık tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilkokul öğrencilerine stetoskoplar ile yavru köpek ve insan kalbi dinlettirildi.

Kabadüz Kaymakamlığı’nın, özellikle diğer türler ile uyumlu yaşam, hayvanlarla doğru ve sağlıklı temas konularında öğrencilerin bilinçlenmesi adına Yokuşdibi İlkokulu’nda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik dolayısı ile ilkokul öğrencilerine stetoskop aracılığı ile yavru köpek ve insan kalbi dinlettirildi. Özellikle hayvan sevgisinin küçük yaşta aşılanmasını amaçlayan etkinlik dahilinde minik öğrencilere ayrıca veteriner hekimlik mesleği hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

‘Kalbimiz Aynı Atıyor’ etkinliğinde Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, öğrencilere hayvan sevgisinin öneminden bahsederek, hayvanları sevmeleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Sınıf ortamında düzenlenen etkinlikte Kaymakam Şahin, öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yorumlar (0)
24°
açık