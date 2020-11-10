Kabadüz’de 10 Kasım töreni

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Kabadüz Kaymakamı Mehmet Alper Başkapan ve Belediye Başkanı Yener Kaya’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program daha sonra, Kabadüz Belediyesi Kültür Merkezi salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Cumhur Poyraz yaptı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerle süren program Gazi Mustafa Kemal Atatürk adlı belgeselin izletilmesiyle devam etti.

Programın sonunda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle düzenlenen kompozisyon ve şiir dalında derece alan öğrencilere ödülleri Kaymakam Başkapan ve Belediye Başkanı Kaya tarafından verildi.