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Jandarmadan maske ve HES kodu denetimi

Ordu’nun Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal mahallelerde maske ve HES kodu denetimi gerçekleştirildi.

ORDU 31.05.2021, 18:16
Jandarmadan maske ve HES kodu denetimi

Ordu’nun Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal mahallelerde maske ve HES kodu denetimi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde uygulanan maske ve HES kodu denetimleri Ünye’de de aralıksız devam ediyor. Özellikle kırsal yerleşim alanlarından merkezi yerleşime seyir halinde olan vatandaşlara karşı düzenlenen denetimlerde maske ve HES kodu uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülere yönelik uyarılar ve dikkat edilmesi gerekenler söylenirken, diğer yandan ise kurallara uyulması gerektiği bilgilendirildi.
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