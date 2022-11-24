Jandarmadan dron destekli denetim

Ordu’nun Ünye ilçesinde jandarma ekiplerince dron destekli denetim yapıldı.

Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma trafik timleri, sorumluluk alanındaki karayolunda huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi. Dron destekli denetimlerde ekipler havadan da görüntü kaydı yaptı. Karayolunda durdurulan araçların sürücüleri hem trafik hem de asayiş yönünden denetlendi.

Sürücülerin ehliyet ve evrak eksikliği olup olmadığı kontrol edilirken, ayrıca GBT kontrolleri yapıldı. Hatalı sollama yapan, direksiyon başında cep telefonu ile konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler bir bir tespit edildi. Yapılan uygulamada ekipler trafik kurallarına uymayan sürücüleri yol kontrolünde durdurarak 15 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Trafik denetimlerinin bundan sonra da devam edeceği belirtildi.