Jandarmadan çocuklara çevre eğitimi

Ordu Jandarma Komutanlığı, Çevre Haftası dolayısıyla okullarda çevre eğitim ve programları düzenledi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı olarak Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan İsmail Dede İlköğretim Okulu öğrencilerine, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından çevre bilincinin oluşması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik yapılması gereken konular ile geri dönüşümün önemi hakkında eğitim verildi.

Eğitim programında ayrıca Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği tarafından, çocukların kişisel güvenliği ve suçtan korunmalarına yönelik yöntemler anlatıldı.

Program sonunda çocuklara boyama, okuma kitabı ve doğa dostu kalem hediye edildi.