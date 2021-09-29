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İtfaiye haftasında hayat kurtaran bilgilendirmeler anlatıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde itfaiye hastası kapsamında vatandaşlara acil durumlarda yapılması gereken hayat kurtarıcı bilgilendirmeler anlatıldı.

ORDU 29.09.2021, 16:31
İtfaiye haftasında hayat kurtaran bilgilendirmeler anlatıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde itfaiye hastası kapsamında vatandaşlara acil durumlarda yapılması gereken hayat kurtarıcı bilgilendirmeler anlatıldı.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan itfaiye haftası kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara yönelik hayat kurtaran bilgilendirmeler ve yapılabilecek müdahaleler anlatıldı. Vatandaşlara yönelik hayat kurtaran faaliyetlerle toplumun yangına karşı bilinçlendirilmesi meydanda oluşturulan alanda, yanan mutfak tüpüne müdahale ve boğaza cisim kaçması durumunda yapılacak müdahaleler hakkında insanlar bilgilendirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Ali Güneş, itfaiye haftasında pandemi nedeniyle önlemler alarak, vatandaşlara günlük yaşantılarında başlarına gelebilecek olaylarda nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgiler verdiklerini söyledi. Eğitimlerin, okullarda ve kurumlarda da sürdüğünü ifade eden Güneş, "Tatbikatlarımız devam ediyor. Verdiğimiz bilgiler sonucunda olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek istiyoruz. Burada farkındalık oluşturmak için ekibimizle birlikte bilgilendirme yaptık. Özellikle sıkça görülen mutfakta tüp yangını ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu” dedi.

“Yılda iki defa bacaların temizlenmesi öneriyoruz”

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte özellikle bacalardan sızan dumanlara ve baca temizliğine dikkat çeken Güneş, "Biz, yılda iki defa vatandaşlarımızın bacalarını temizletmesini öneriyoruz. Baca yangınları zaman zaman telafisi zor olan hasarlar meydana getirebiliyor. Ancak yapılacak baca temizliği ile bunun önüne geçilmesi mümkün. Bu konuda vatandaşlarımız itfaiye ekiplerimize ya da itfaiye tarafından yetkilendirilen işletmelere baca temizliği yaptırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlik sonunda ekipler tarafından hazırlanan özel fotoğraf çerçevesinde vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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