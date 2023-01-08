İş adamından özel öğrencilere destek

Ordu’nun Ünye ilçesi Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda okuyan ihtiyaç sahibi özel öğrencilere yönelik, bir iş adamı tarafından kıyafet ve tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Beden Eğimi Hocası Ali Rıza Ersöz’ün girişimleriyle Trabzon’da yaşayan bir iş adamı ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik destek bulunmak istedi. Okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler tespit edilerek, ismini vermek istemeyen iş adamı kıyafet ve tekerlekli sandalye desteği gönderdi.

İhtiyaç sahibi özel çocuklara yönelik her yıl gönderdiği destekler için Trabzonlu iş adamına teşekkür eden Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ahmet Tikenoğlu, "Kendisini yakinen görmediğimiz iş adamı okulumuzda bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik yardım etmek istediğini söyledi. Yaklaşık 3 yıldır ihtiyacı olan öğrencilerimizi belirleyerek kendisine bildiriyoruz. İhtiyaca göre ayakkabı, mont, kıyafet ve en çok tekerlekli sandalye gibi malzemeler gönderildi. Ali Rıza hocamız vesile oluyor ve ismini vermek istemeyen iş adamı ise gerekli destekleri gönderiyor. Bende vesile olan hocamıza ve iş adamımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.