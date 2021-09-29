İş adamı kardeşlerden sağlık hizmetlerine destek

Ordu’da iş adamları Zekai ve Mustafa Göç kardeşler tarafından Ünye ilçesi Bayramca ve Hamidiye Mahallelerine yapılacak Aile Sağlığı Merkezi ile 112 binasının yapım protokolü imzalandı.

Valilik Makamında, Vali Tuncay Sonel, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve iş adamları Mustafa Göç ve Muharrem Göç’ün katılımıyla gerçekleştirilen protokol imza töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, ”Ordu’muzda çok değerleri hayırseverlerimiz var. Göç ailesi de bu hayırseverlerimizden biri. Anne ve babaları adına Ünye ilçemizde iki Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracaklar. Birincisinin ismi Hacı Ayşe Göç, ikincisinin ismi ise Hacı Mahmut Göç olacak ve isimleri yaşayacak. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah sizlere de hayırlı bol kazançlar nasip etsin. Hem Ünye’mize hem Ordu’muza hem de bu güzel ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Salgın sürecinde büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık teşkilatı mensuplarına teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, “Pandemi sürecinde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Hem 900 yataklı şehir hastanemizin hızla inşaatının devam etmesi hem de hayırseverlerimizin desteği ile bugün toplamda 4’e ulaşan Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu binası yapım işi gerçekten mutluluk verici. Bu manada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya ilimize vermiş oldukları desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Emeği geçen herkesten ve sizlerden Allah razı olsun diyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Ünye ilçesi Bayramca ve Hamidiye Mahallelerinde yapılacak Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının yapım protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, iş adamları Göç kardeşler adına Mustafa Göç tarafından imzalandı.