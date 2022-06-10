İl Sağlık Müdürü Tüzün: “Ordu Şehir Hastanesi 2023 yılında hizmete açılacak”

Ordu İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi’nin 2023 yılında vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Ordu İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, 26 Aralık 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve inşaat çalışmaları devam eden, 2023 yılında yapımının tamamlanarak hizmete açılması planlanan 900-1500 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Altınbaş, Destek Hizmetleri Başkanı Kamil Güler ve yüklenici firma yetkililerinden inşaatın durumu, alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İnceleme sonrasında değerlendirmede bulunan Tüzün, “Gerçekten burada 208 dönüm arsa üzerinde 310 bin metrekare kapalı alana sahip olan çok ciddi bir yatırım devam ediyor. Öncelikle bu yatırımın Ordu’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Şehir Hastanemizin yüklenici firma yetkililerinden devam eden inşaat çalışmalarına ilişkin bilgi aldım. İnşallah 2023 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” dedi.

Şehir Hastanesi inşaatıyla eş zamanlı olarak alt ve üst yapı çalışmalarının da hızla devam ettiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Tüzün, “Ordu Valimiz Tuncay Sonel başkanlığında, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve diğer paydaş kurumların temsilcilerinin katılımıyla 3 kere bir araya gelinmiş ve çalışmalar değerlendirilmiş. Sadece Ordu için değil, çevre illerden gelecek hastalar içinde gerekli planlamalar yapılmış ve uygulanmaya başlanmış. Ordu’nun Şehir Hastanesi yapımında tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferber olduğunu gördüm. Özellikle valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.