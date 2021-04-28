İl Başkanı Kabaktepe: “İnsanlar kısıtlama öncesi İstanbul’dan memleketlerine geliyor”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul’da yaşayanların büyük kısmının kısıtlama öncesinde memleketlerine döndüklerini hatırlatarak, kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, partisinin Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Ardından basın mensupları ile bir araya gelen Kabaktepe, kurallara uyulması durumunda Ramazan Bayramı sonunda büyük çaplı düşüş olacağını ifade etti. İki yıl sonra yapılacak olan 2023 ve 2024 seçimlerinde AK Parti’nin seçimleri önde kapatacağını belirten Kabaktepe, “İstanbul olarak şunun hedefindeyiz; Cumhurbaşkanımız kongremizde ‘medeniyet nöbetini almaya hazırlanıyoruz’ dedi. Cumhurbaşkanımıza İstanbul’dan Ankara’ya o akşam en büyük oy oranıyla göndereceğiz, hedefimiz bu, gayemiz bu. Çünkü gerek Türkiye’ye sessiz devrim atlatan gerek yatırım ve hizmet noktasında Türkiye’yi hakikaten hayal edemeyeceğimiz noktalara kadar taşıyan bir 20 yılık AK Parti iktidarındayız” dedi.