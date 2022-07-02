Ihlamur ağacından düştü, hastanede hayatını kaybetti

Ordu’nun Kumru ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Asma (66) isimli bir kişi, dün akşam saatlerinde ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen Asma, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Asma, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.