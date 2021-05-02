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İftar sonrası kalabalıklaşan ilçede denetim artırıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 17 günlük yasağın Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı iftar sonrası yoğunlaşan trafiğin önüne geçilmesi için denetim artırıldı.

ORDU 02.05.2021, 20:35
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İftar sonrası kalabalıklaşan ilçede denetim artırıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 17 günlük yasağın Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı iftar sonrası yoğunlaşan trafiğin önüne geçilmesi için denetim artırıldı.

Çoğu vatandaşın izin belgesi olmasına rağmen Ramazan ayı nedeniyle iftar sonrası hareketlenen Ünye’de bazı güzergahlarda emniyet güçleri kontrol noktalarında denetim gerçekleştirdi. İnsan yoğunluğunun dikkat çekmesiyle iftardan sonra başlayan kalabalık araç trafiğinin önüne geçmek için, emniyet güçleri izin belgesi ve genel kontrol uyguladı.

Yapılan uygulamalarda bazı sürücüler uyarılırken, bazılarına da ise cezai işlem uygulandı.
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