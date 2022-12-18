İbrahim dedenin tekerli sandalye hayali gerçek oldu

Ordu’da eşi ile birlikte yaşayan ve rahatsızlıkları nedeniyle yürüyemeyen 78 yaşındaki İbrahim Şahin’in tekerlekli sandalye isteği, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından karşılandı.

Hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen ve eşi İnci Şahin (74) ile birlikte yaşayan İbrahim Şahin (78), tedavi olmak için Ordu Devlet Hastanesi’ne geldi. Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan İbrahim Şahin, bu isteğini kendisiyle yakından ilgilenen hastane personeline bildirdi. Yalnız yaşayan yaşlı çiftin durumuna kayıtsız kalmayan hastane personeli, durumu sosyal medya hesabından bir mesaj ile Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e iletti. Duruma kayıtsız kalmayan Başkan Tören’in talimatı ile harekete geçen ekipler, İbrahim Şahin’in günlük yaşamını kolaylaştıracak, kendi başına hareket imkanı sunacak tekerlekli sandalye temin etti. Belediye ekipleri, yaşlı çifti evlerinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalye ile Başkan Tören’in hediyelerini teslim ettiler.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, büyüklerin toplumlar için birer hazine olduğunu ifade ederek, “Büyüklerimiz en büyük hazinelerimizdir. Onlara hizmet ve hürmet bizim için ihmal edilemez bir vazifedir. İnsanımızın gönüllerine dokunmaktan, yüzlerindeki tebessümün vesilesi olmaktan ve hayır dualarını almaktan daha kıymetli ne olabilir ki? İbrahim amcamıza, İnci teyzemize ve tüm büyüklerimize sağlık, huzur esenlik diliyor, ellerinden öpüyorum” dedi.

Tekerlekli sandalye ve hediyeler için Başkan Tören’e teşekkür eden yaşlı çift, tekerlekli sandalye ile hayatlarının kolaylaşacağını söyledi.