Hekimler yeni yılı kutladı

Medical Park Ordu Hastanesi hekimleri, yöneticileri ve çalışanları yeni yıl için düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yılbaşı için düzenlenen yemekte kısa bir konuşma yapan Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdür Halil İbrahim Çalış, zorlu pandemi döneminde özverili çalışmalarından dolayı hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

12 yılı aşkın süredir sağlık sektöründe hizmet verdiklerini dile getiren Genel Müdür Halil İbrahim Çalış, “Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız ile önemli başarılara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Hastalarımıza şifa olmak için gece-gündüz demeden çalıştınız. İnsan sağlığına verdiğiniz desteğiniz, emeğiniz, gösterdiğiniz fedakârlığınız, yardımseverliğiniz ve özveriniz için hepinizle gurur duyuyor ve size teşekkür ediyorum. Bu gece koca bir yılın stres ve yorgunluğundan uzaklaşıp yeni bir yıla daha güzel başlangıçlarla girmenizi diliyorum” dedi.