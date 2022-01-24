Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kış ayları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için Ünye Belediyesi ve Ünye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Asarkaya Kent Ormanı’a canlılar içim yem bırakıldı. Kış ayının sokak hayvanları için zor şartlar altında geçtiğini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Kar yağışı ve soğuklarla beraber doğal hayatı da düşünüyoruz. Yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ve yaban hayvanları için Asarkaya Kent Ormanımıza yem bıraktık” dedi.

Beslemeye ayrıca, Ünye Orman İşletme Müdürü Ömer Akça da katıldı.