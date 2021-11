Hayati İnanç: "Önceliğimiz saygı ve sevgi olmalı"

Ordu’nun Ünye ilçesinde Yunus Emre Kitap Fuarı kapsamında ilçeye gelen Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, sevenleriyle bir araya geldi.

Yunus Emre Kitap Günleri programı kapsamında Ünye’ye gelen Hayati İnanç, hayatında iz bırakan birçok önemli konuyu dinleyicileriyle paylaştı. Hayatından kesitleri dinleyicileriyle paylaşan Hayati İnanç, "İyi bir aile sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı bir aile yapısı olmalıdır. İnsan sevdiğinin kıymetini bilir, sevginin kıymetiyle büyür. Bizim evde son sözü daima ben söylerim. Benim son sözüm hem bakidir. Ve benim son sözüm hep şudur: O da ’haklısın hanım’ derim. Hanım ne derse odur. Böylece lafımın üstüne laf olmaz. Hayatımızın dönüm noktalarının en temeli, kişiye ve karşımızdakilere duyduğumuz saygıdır. Önceliğimiz saygı, sevgi olmalıdır. İnsan kesesinde ne biriktirirse onu yer. Sevgiyse sevgi, saygıysa saygı. Aile de böyledir. Çocuklarımıza ne biriktirirsek onu alırız onlardan” dedi.

“Anne ve eşin yaptığı her hizmeti babalar da bilecek”

Anne ve hanımların evdeki hizmetlerin babaların da bilmesi gerektiğine dikkat çeken İnanç, ”Evlilikte her şeyin ortak olduğunu, sevginin saygının ortak olduğunu bildiğimiz halde, annenin ve eşimizin her hizmetinin aynısını babalar da bilecek. Sadece bir evin mutluluğu veya bir evin derdi annede, eşimizde değil, babalarımızın sırtındadır. Babalarımız da her hizmeti bilecek. Ben her zaman beylere öyle söylerim. Lütfen hanımlarınızın akrabalarına iyi davranın. Eş en önemli ve kutsal birlikteliktir. Bu yüzden eşimize, evimize, ailemize olan hizmetimizin sorumluluğunu unutmayalım” diye konuştu.

Konferansı sırasında sık sık alkış alan Hayati İnanç, katılımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.