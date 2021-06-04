Hayat boyu öğrendikleri açılan sergiyle taçlandı

Ordu’nun Ünye ilçesi Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi(HEM) Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez kutlanan 1-7 Haziran "Hayat Hayat Boyu Öğrenme Haftası" nedeniyle sergi açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program miniklerin halk oyunları gösterisi ile devam etti. Sanat ve tasarım, el sanatları, resim, ahşap teknolojisi, mekikli dokuma, misinalı takı, iğne oyası, giyim üretim teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, giyim gibi birçok alanda kurulan stantlar kurum amirlerinin ve vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Yapılan her eğitimin kursiyerlerde beceri ve yetenek gelişimine katkı sağladığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, “Halk Eğitim Merkezlerimiz zaman ve zemine bağlı kalmaksızın öğrenen ve öğreten bir anlayışın adıdır. Bu bağlamda farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak öncelikli amacıdır. Halk Eğitim Merkezimiz hayata açılan bir penceredir. Kursiyerlerimiz Halk Eğitim Merkezimizin açmış olduğu kurslara devam ederek hem kültür, sanat eğitimleriyle vakitlerini iyi değerlendiriyorlar hem de iş edindirmeye yönelik kurslarımızla kendilerine bir işyeri açmak, ailelerine ve kendilerine gelir getirici meslekler edinme imkânına kavuşmuş oluyorlar. Her yıl ortalama 20 bin kursiyere hizmet veren Halk Eğitim Merkezimizde hedefimiz daha fazla kurs çeşidi ile daha fazla kursiyere erişmektir" dedi.

Ünye Mürüvvet Vidinli HEM Müdürü Mustafa Erdoğan ise “Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi olarak bu yıl şu ana kadar genel, mesleki teknik ve okuma yazma alanlarında 305 kurs açtık. Bu kurslarda 4 bin 296 kişi eğitime katıldı. Bunların bin 533’ü sertifika aldı. KPSS kursumuz Mustafa Rakım Anadolu Lisesi’nde, DYK kursumuz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde devam etmektedir" diye konuştu.

Programa ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, İlçe Emniyet Müdürü Ziyaettin Kürşad Elbirler, kurum ve birim amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kursiyerler, usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.