Harun Güdek güven tazeledi

Ünye Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Harun Güdek 3. dönem için yeniden başkan seçildi.

Ünye’de, 61 yıldan itibaren aktif rol oynayan ve bünyesinde 931 üyesi bulunan Ünye Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Divan Başkanlığı’na, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek’in seçildiği kongrede, faaliyet, denetim raporları ve gelir-gider hesap tablosu okunarak kabul edildi. Kongrede, ilçe ekonomisine katkı sağlayan bir çok kadın girişimciye ve 30 yılı aşkın kadın üye esnafa plaket verildi.

Üyelerinin yıllardır odaya güç kattığını ifade eden Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Harun Güdek, “Bugün Olağan Genel Kurulumuzu esnaflarımızın büyük katılımıyla gerçekleştirdik. Onların ilgisi ve alakası bizim omuzlarımızdaki yükü daha da arttırdı. Onların bize vermiş olduğu güç ile bizler daha da güçlendik. Onların sorunu bizim sorunumuzdur. Biz, Ünye Gıda Maddeleri Esnaf Odası olarak esnafın ışığının sönmemesi için elimizden gelen desteği onlara verip, hep birlikte mücadele vereceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kapalı usul ile gidilen seçimde tek liste ile giren mevcut Başkan Harun Güdek oyların 187’sini alarak 3. dönem için yeniden güven tazeledi.