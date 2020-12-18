Son Dakika
Halk eğitim müdürü korona virüse yenik düştü
Ordu’nun Korgan İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
ORDU 18.12.2020, 20:42
2
Ordu’nun Korgan İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Korgan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cevat Paç’ın 29 Kasım tarihinde yapılan korona virüs testi, pozitif çıktı. 10 gün önce durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Paç, hayatını kaybetti.
8°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Karagümrük
|13
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Göztepe
|12
|18
|7. Gaziantep FK
|11
|18
|8. Kasımpaşa
|12
|18
|9. Hatayspor
|11
|18
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü