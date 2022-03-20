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Halep keçileri yüz güldürüyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, tarım ve hayvancılık alanında faaliyete geçirdiği gelir getirici projeler, çiftçilerin yüzünü güldürdü. “Keçi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, 3 ilçede dağıtılan Halep Keçileri, kısa sürede bölgeye uyum sağladı. Proje kapsamında dağıtılan keçiler yavrulamaya başladı ve 80 oğlak doğdu.

ORDU 20.03.2022, 15:14
Halep keçileri yüz güldürüyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, tarım ve hayvancılık alanında faaliyete geçirdiği gelir getirici projeler, çiftçilerin yüzünü güldürdü. “Keçi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, 3 ilçede dağıtılan Halep Keçileri, kısa sürede bölgeye uyum sağladı. Proje kapsamında dağıtılan keçiler yavrulamaya başladı ve 80 oğlak doğdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin, tarım ve hayvancılığa verdiği destekler kırsalda yaşayan vatandaşların yeni gelir kapısı oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden yararlanan onlarca çiftçi, seracılık, fidancılık, tavukçuluk gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile hem ülke hem de aile ekonomisine katkı sundu. Üreticilerin fındığa ek gelir kaynağı oluşturmak için yöneldiği projeler, kısa zamanda ana gelir kaynağı haline dönüştü.

Keçiler bölgeye uyum sağladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde “Keçi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Fatsa, Ünye ve Mesudiye ilçesinde 2020 yılında dağıtımı yapılan et ve süt verimi yüksek damızlık Halep keçileri kentin yetiştirme şartlarına uyum sağladı. Proje kapsamında dağıtılan keçilerin yavrulamasıyla birlikte 80 yeni oğlak doğdu.

Halep keçisi sayısı 500’e yaklaştı

Halep keçisinin kentin keçi yetiştiriciliğine zenginlik kattığının belirten, Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, “2020 yılında Halep keçilerini Ordu’ya getirdik. Projemiz ikinci yılında da başarıyla devam ediyor. Keçilerimiz yöremize uyum sağladı. Yetiştiriciler özellikle süt veriminden dolayı Halep keçisine oldukça ilgi gösteriyor. İlimizde Halep keçilerinin sayısını artırıp, keçi yetiştiriciliği yapmak isteyenlere kaliteli ve verimli damızlık hayvan sağlayacağız. Bu yılki doğumlarla birlikte 2 yıl içerisinde yaklaşık 500 adet Halep Keçisini üretime kazandırmış olacağız” dedi.

Geniş meralar önemli avantaj

İl genelindeki geniş meraların keçi yetiştiriciliği için önemli bir avantaj olduğunun altını çizen Ultav, “Halep keçisi işletmelerimizin birçoğu, ilimizde keçi yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı Mesudiye’de bulunuyor. Mesudiye, fındık tarımının diğer ilçelerimize göre az yapıldığı, geniş meralara ve ekilebilir arazilere sahip bir ilçemiz. Biz bunu fırsata çevirerek Mesudiye’yi bir hayvancılık merkezi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle buradaki âtıl tarım arazilerini değerlendirmek üzere hayvan yetiştiricilerimize yem bitkisi tohumu desteği veriyoruz. Bunun yanında Halep keçilerinin sahil bölgelerimizde yetişme durumunu gözlemlemek amacıyla Ünye ve Fatsa’daki yetiştiricilerimize verdiğimiz keçilerin verim durumu da iyi” diye konuştu.

Keçi yetiştiricilerinden Başkan Güler’e teşekkür

Keçi yetiştiricilerinden Metin Aydoğan ise, “Ailemle birlikte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapıyorum. Halep keçilerimizden memnunuz. Bölgemizde keçi sütüne ilgi oldukça arttı. Keçi sütü ve keçi peynirini satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Oğlak doğumlarımız başladı. Bizlere Halep keçilerini veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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