Hakim ve savcı olmak isteyen öğrenciler için temsili duruşma

Ordu’nun Ünye ilçesinde ‘büyüyünce hakim ve savcı olmak istiyorum’ diyen öğrenciler mahkeme salonunda temsili duruşma gerçekleştirdiler.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Ünye ilçesinde bulunan Yunus Emre Bilgi Evi’nin düzenlediği meslek tanıtımı programı kapsamında da öğrenciler, Ünye Adalet Sarayı’nı ziyaret etti. Başsavcı Hayri Ormancı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Refik Ay tarafından karşılanan öğrenciler hem meslek hem de adalet, kanun, hukuk kavramlarıyla ilgili bilgilendirildi. Mahkeme salonunda ise kendileri için yapılan temsili duruşmaya katılan öğrenciler hâkim ve savcı olma isteklerini kısa süreliğine de olsa gerçekleştirmiş oldu. Bu sayede öğrenciler hakim ve savcı olma isteklerini kısa süreliğine de olsa gerçekleştirmiş oldu.