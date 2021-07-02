banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM BAŞKANI GÜLLE: 200 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDIK
TİM BAŞKANI GÜLLE: 200 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDIK
Kanada'da Kraliçe'nin heykelini yıktılar
Kanada'da Kraliçe'nin heykelini yıktılar
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama

Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaraladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaraladı.

ORDU 02.07.2021, 17:04
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaraladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan B. idaresindeki 53 KA 525 plakalı hafif ticari araç Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi istikametine seyir halinde olduğu sırada kaldırımda bulunan ve karşıya geçmeye çalışan M.Ş.E.(9) isimli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuk vatandaşların olay yerine çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu