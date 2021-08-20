Gönüller aşure ile tatlandı

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen programda 4 binin üzerinde aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Aşure dağıtımı öncesi konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “İslam tarihinde önemli bir yeri olan Hicri yılın aynı zamanda birinci ayı olan Muharrem ayının içerisindeyiz. Bu mübarek ayı en önemli kılan etkinliklerden bir tanesi de Aşure Günüdür. Tabi Muharrem ayının kendi içinde barındırdığı özellikler var. Birliği, kardeşliği, hoşgörüyü ve en önemlisi de paylaşmayı aşılamaktadır. Allah (C.C) tüm bunların farkında olarak Muharrem ayını bizlere nice seneler idrak etmeyi nasip eylesin. Tüm İslam alemine ve memleketimize hayırlara vesile olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından hazırlanan 4 binin üzerinde aşurenin dağıtımı gerçekleştirildi.