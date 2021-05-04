Gönül Sohbetleri programının konuğu tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez oldu

Fatsa Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında organize edilen Fasl-ı Gönül Sohbetlerinin üçüncü programında ünlü tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez ağırlandı.

Ramazan etkinliklerini pandemi nedeniyle online olarak evlere ulaştıran Fatsa Belediyesi, Senai Demirci sunuculuğunda gerçekleşen Fasl-ı Gönül Sohbetleri’nin üçüncü programını Atatürk Parkı Amfi Tiyatroda gerçekleştirdi. Programın konuğu ise Ordulu ünlü tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez oldu.

Program öncesi Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ünlü tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez ve Senai Demirci ile bir süre sohbet etti. Kendilerini Fatsa’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kibar, günün hatırasına hediye takdim etti. Memleketinde olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Yenilmez, programda eski Ramazan ayı, bayramlar, aile bağları ve komşuluk ilişkilerini konuştu.

Pandeminin aile bağlarını güçlendirdiğini ifade eden Ahmet Yenilmez, pandemi sürecinde ilişkilerin ve aile bağlarının değiştiğini belirterek, “Yakın olduğumuz insanlarla bile aramıza mesafe koymak zorunda kaldık. Salgından önce aktif ve dinamik bir yaşam sürdürürken, çeşitli faaliyetlere katılırken bir anda hepsine ara verdik. Ancak bardağın dolu tarafından bakmaya çalışalım, bu durumun bir de avantajı oldu. Ailemizle ilişkilerimizi güçlendirdik. Karantina günleri, çoğumuz için ailesiyle yakın ve sürekli iletişim kurmayı gerektirdi. Geçtiğimiz Ramazan ne olduğumuzu pek anlayamadık ama bu Ramazan’ın aslına yakışır, manayı idrak ederek yaşandığına inanıyorum” dedi.

Yenilmez programın devamında eski Ramazan ve bayramları anlatarak, biriktirdiği anıları da paylaştı.