banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Kanarya ağır yaralı!
Kanarya ağır yaralı!
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı

Gençlerden kan bağışı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Kızılay Gençlik Kolları, 17 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gecesi Cumhuriyet Meydanı’nda kan bağışı gerçekleştirdi.

ORDU 29.04.2021, 22:55
3
Gençlerden kan bağışı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Kızılay Gençlik Kolları, 17 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gecesi Cumhuriyet Meydanı’nda kan bağışı gerçekleştirdi.

Özellikle kan ihtiyacının çok olduğu ve kan bağışının önemini bir kez daha vurgulamak anlamıyla toplanan Kızılay Gençlik Kolları, 17 kişilik ekibiyle kan bağışında bulundu.

Hakan Küçük, "Bu akşam arkadaşlarımızla beraber yasağın ilk gününde kan bağışımızı gerçekleştirdik. Pandemi süreci içerisinde kan ihtiyacının yoğun olduğu zamanlarda gençlik kolları olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Tabii sadece gençlik kolları olarak değil, gönüllülerimizi de bağışa dahil etmek istedik. Onlarda bu duyarlılığımıza hassasiyet göstereceklerdir" dedi.
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?