Gençler bu merkezde yetişiyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından açılan kurslar sayesinde, 7-26 yaş grubu kişiler açılan kurslarla topluma ve eğitime kazandırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde 7-26 yaş arası kişileri toplumdaki kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve geleceğe yönelik onları yetiştirilmek amacıyla Ünye Gençlik Merkezi tarafından açılan kurslar yetenekli kursiyerlerini bekliyor. Yaklaşık kırka yakın açılan kurslar sayesinde haftalık 2 bin ve 2 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Ünye Gençlik Merkezi, geçleri topluma, bilime ve geleceğe hazırlıyor.

Ünye Gençlik Merkezinde açtıkları 40 kurs sayesinde 7-26 yaş arası gençleri beklediklerini ifade eden Ünye Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Avcı, “Burada 7 yaş ve 26 yas arası gençlerimizi neye ve hangi etkinliğe ihtiyaçları varsa veya biz onlara kurum olarak ne gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek faaliyetler düzenliyoruz. Şu an burada 40 civarı kadar kursumuz var. Matematik, fen, basketbol, voleybol, badminton, İngilizce, zekâ oyunları, satranç, resim, gitar, piyano, robotik kodlama gibi toplamda şu anda 40 civarında kursumuz mevcuttur. İlçemizde yaşayan gençlerimizin okul dışında buradaki kurs veya eğitimlerimizden faydalanmalarını istiyoruz. Aynı kursta 12 kişiyi oluşturduğumuzda hocalarımızın koordinesinde yeni bir kurs açarak gençlerimizin eğitim veya kurslardan istifade etmelerine vesile oluyoruz” dedi.

Gençlik merkezinde açılan bazı kurslar sayesinde bölge birinciliği elde ettiklerini ifade eden Avcı, “Buraya kurs bazında baktığımız zaman günü birlik gelen kursiyerlerimiz ve haftalık oranda bakıldığında 2 bin ila 2 bin 500 kişi arasında bir giriş çıkış yapan öğrencilerimiz oluyor. Burada özellikle 7 ile 26 yaş grubunda bulunan bütün herkese hitap ediyoruz. Devletimiz 7 ve 26 yaş grubu kişilerin boş zamanlarında sokakta kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak, onları becerilerini topluma kazandırmak amacıyla Gençlik Merkezi gibi kurumlarımızı onların hizmetine kazandırıyor. 7 ve 26 yaş grubuna yaz döneminde doğa ve deniz kampları olmak üzere iki tür kamplarımız oluyor. Deniz kampına 10 ve 15 yaş arası gençlerimiz, doğa kampına ise 15 ve 26 yaş arası gençlerimiz katılıyor” diye konuştu.