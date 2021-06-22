Geleceğe Adımlar projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaştırılması hedefleniyor

Ordu Fen Lisesi, Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) ve Geleceğe Adımlar Platformu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, çocukların sanal ortamdan kurtularak, şiddetsiz iletişim kurabilmeleri adına ‘Geleceğe Adımlar’ projesi hayata geçirildi.

Ordu Fen Lisesi ile proje ortakları tarafından hayata geçirilen ‘Geleceğe Adımlar’ projesi ile çocukların beyaz ekrandan uzaklaşmaları, şiddetsiz iletişim kurabilmeleri, empati yaparak işbirliği içerisinde sorunları çözebilmeleri gibi çok fazla sorunları çözmede yardımcı olmaları amaçlanıyor. 5 gün boyunca devam edecek olan şuanda 50 öğrencinin katılım sağladığı projeye katılım ise artıyor.

"Projenin amacı, beyaz ekran bağımlılığını kırmak ve öğrencileri sosyal yapmak"

Proje hakkında bilgilendirme bulunan Ordu Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Türkmen, hedef kitlenin 6,7,8,9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri olduğunu söyledi. Projenin amacının, çocukların telefon ve tablet gibi bağımlılıklarını kırabilmek olduğuna değinen Türkmen, “Geleceğe Adımlar projesi ile ilgili okulumuzda 6,7,8,9 ve 10’uncu sınıflar hedef kitlemiz olmak üzere projeyi başlattık. Projenin amacı, pandemi öncesinde var olan, pandemide oldukça artan beyaz ekran bağımlılığını kırabilmek, öğrencilerin iletişim kurabilme becerilerini yükseltmek ve hep şikayete geldiğimiz çocuklarımızın asosyal olması gibi olumsuzlukları olumluya döndürmek adına istasyon çalışması yaptığımız bir proje. Proje ortağımız SEYEP, üniversitede psikoloji ve hukuk okuyan öğrencilerimiz burada, projeye katılan öğrencilerimize değişik istasyonlarda bilgilendirme yapıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Telafide ben de varım’ programı başladı. O programla da tam uyuşan projeye öğrencilerimiz iki gündür yoğun bir katılım gösteriyorlar” dedi.

Projenin 5 gün süreceğini ve yaklaşık 50 öğrencinin katılım sağladığını ancak sayının giderek arttığını ifade eden Türkmen, projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bu projenin, Türkiye’de 4’üncü, Karadeniz Bölgesi’nde ise ilk kez gerçekleştirildiğini kaydeden Türkmen, “Ben inanıyorum bu proje Türkiye genelinde yayılacak ve çocuklarımıza çok büyük katkılar sunacak” şeklinde konuştu.

Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) Kurucu Başkanı Seda Yekeler, “Geleceğe Adımlar platformu ile koordinatörlüğünde bir araya geldik. İçerisinde çok farklı eğitimlerin olduğu, gerçekten gelecekte gençlerin aydınlık bakabilmesi için çok önemli eğitimler veriliyor. Biz de SEYEV olarak amacımız, Türkiye dünyaya açılsın, dil edinip ülkemizin başarılını daha iyi anlatmasıydı” ifadelerine yer verdi.

"24 kişilik ekip ile eğitimler sürüyor"

Geleceğe Adımlar Proje Koordinatörü Av. Elif Görgülü ise 24 kişilik ekipler eğitimin sürdüğünü kaydederek, “Eğitim alanında tamamen çocuklarımızın gelişimleri ve farkındalık kazanmaları ve kurdukları hayali gerçekleştirme çabaları için tamamen Türkiye’nin çok değerli üniversitelerinde okuyan 24 kişiden oluşan ekiple burada öğrencilerimize eğitimleri vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Ordu Fen Lisesi Rehber Öğretmeni ve Psikoloij Danışam Mehmet Dikenoğlu, “5 yıl önce Ordu Fen Lisesi’nden, geleceğe umutla bakarsın sloganı ile yola çıktık. Geleceğe umutla bakmak için bugün SEYEV ve Geleceğe Adımlar ekibi ile bir araya geldik. Ordu’da çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz ve çocuklarımızın yüreğine dokunuyoruz. Hikayesini dinleyemediğimiz insanı iyileştiremediğimizi bildiğimiz için bütün çocukların bir hafta boyunca hikayelerini dinleyeceğiz”