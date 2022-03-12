Geçimini hayvancılık ile sağlayan yaşlı kadının yardımına belediye başkanı yetişti

Ordu’da, hayvanlarından elde ettiği sütü satarak geçimini sağlayan yaşlı kadın, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda sütlerini pazara indiremeyince yardımına belediye ekipleri koştu.

Ordu genelinde etkili olan kar yağışı sonrası özellikle kırsal mahallelerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Altınordu içesine bağlı Uzunisa Mahallesi’nde yaşayan ve 30 yıldır süt ve yoğurt satarak geçimini sağlayan 67 yaşındaki Şaziye Çelebi, yoğun kar yağışının ardından yollar kapandığı için süt ve yoğurtlarını pazara indiremedi. Eşi kalp hastası olan ve bu nedenle geçmişte ameliyat da geçiren Şaziye Çelebi, sonrasında ise Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’i arayarak durumu anlattı.

Yaşlı kadının sorununu dinleyen Belediye Başkanı Aşkın Tören, kendisine yardımcı olunacağını belirterek, ekiplere talimat verdi. Bölgeye gönderilen ekip, yaşlı kadının satmak için hazırladığı ancak merkeze indirmediği 22 bidon süt ve yoğurdu araca yükledi. Başkan Aşkın Tören’in talimatıyla görevlendirilen ekipler tarafından merkeze indirilen süt ev yoğurt, alıcılarına teslim edildi.

“Bu sütler pazara gitmese bozulacaktı”

Süt ve yoğurt satarak geçimini sağladığını söyleyen ve çaresiz kalınca Belediye Başkanı Aşkın Tören’e ulaştığını ve kendisinin ekipleri gönderdiğini ifade eden 67 yaşındaki Şaziye Çelebi, “30 seneden beri süt ve yoğurt satıyorum, eşim de kalp ameliyatı oldu ve rahatsız. Yollarımız kar yağışı nedeniyle kapandı ve benim de sütlerimi pazara indirmem gerekiyordu. Bu nedenle Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören’e ulaştım. Kendisi de sağ olsun ekibini yolladı, sütlerimi aldılar ve birlikte gidip bu sütleri yerlerine teslim edeceğim. Süt ve yoğurt yapmazsam geçinemem, Aşkın Tören’den Allah razı olsun bu sütler pazara gitmese bozulacaktı. Ben de bunların parasıyla hayvanlarımın ihtiyaçlarını alacağım” dedi.