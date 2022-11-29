Freni patlayan kamyonet takla attı

Ordu’nun Kumru ilçesinde freni patlayan kamyonet başka bir araca çarparak kaza yaptı, ardından takla attı.

Kaza, ilçeye bağlı Erikçeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati M. idaresindeki 55 ACJ 082 plakalı kamyonetin freni patladı. Yokuş aşağı hızlanan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, park halinde bulunan başka bir araca da çarparak hasar verdi, sonrasında ise takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu.

Kazaya karışan kamyonet çekici yardımıyla kurtarılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.