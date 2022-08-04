Fındıkta yerli işçi sıkıntısı kalmadı

Ordu’da 2 yıl önce fındıkta yerli işçi sıkıntısının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan ’Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın’ projesi bu yıl da devam ediyor.

Ordu’nun en önemli tarım ürünü olan ve Türkiye’nin ihracatında büyük paya sahip olduğu fındıkta yeni hasat dönemi öncesi üreticileri en çok düşündüren işçi bulma konusu oluyor. Bundan yola çıkarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 2 yıl önce hayata geçirdiği ve üretici ile işçiyi buluşturan ‘Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın’ projesi üreticilere büyük kolaylık sağlarken vatandaşlara da istihdam imkânı sunuyor. Her yıl kendi rekorunu kıran proje sayesinde Ordu’dan il dışına çıkacak milyonlarca liranın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni sezon öncesi başvuruların alındığı projeye şu anda mevcut kayıtlarla birlikte 6 bin 452 kişi başvuruda bulundu. Bahçe sahiplerinin de ilgi gösterdiği projeye kayıt yaptıran işveren sayısı artarak bin 486’ya yükseldi.

“Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın” projesinden fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler ücretsiz yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 0 (452) 233 40 40 numaralı hattı arayarak ya da ’www.uretenordu.com’ adresinden platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturabiliyor.