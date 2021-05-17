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Fındık bahçelerinde yılanlar görülmeye başladı

Ordu’da, havaların ısınması ile birlikte fındık bahçelerinde yılanlar kendini göstermeye başladı.

ORDU 17.05.2021, 10:44
Fındık bahçelerinde yılanlar görülmeye başladı

Ordu’da, havaların ısınması ile birlikte fındık bahçelerinde yılanlar kendini göstermeye başladı.

Ordu’nun en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındığın bakımı için bahçeye giren üreticiler, havaların ısınması ile birlikte yılanlarla karşı karşıya kalıyor. Kumru ilçesinde fındık bahçesinin bakımını yapan Adem Dizen, yaklaşık bir buçuk metrelik yılanla karşılaştı. Sıcak havalarda bölgede çok sık yılanlar ile karşılaştıklarını ve özellikle bahçelerde bakım yapan üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Dizen, bölgede büyük boylarda yılanların olduğunu da söyledi.
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