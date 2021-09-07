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Fındığını kurutamayan üreticiler, kurutma makinelerine yöneliyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde hasat yaptıkları fındıklarını kurutamayan üreticiler, ziraat odasının kurutma tesisinde mahsullerini kurutuyor.

ORDU 07.09.2021, 11:18
Fındığını kurutamayan üreticiler, kurutma makinelerine yöneliyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde hasat yaptıkları fındıklarını kurutamayan üreticiler, ziraat odasının kurutma tesisinde mahsullerini kurutuyor.

Ordu’da büyük bir kısmı tamamlanan fındık hasadı, yüksek kesimli bölgelerde devam ediyor. Topladıkları fındıklarını belirli işlemlerden geçiren üreticiler, olumsuz hava şartları nedeniyle mahsullerini kurutmakta güçlük çekiyor. Yağışlı hava nedeniyle üreticiler, fındıklarını kurutmak için kurutma tesislerine yöneliyor.

Kumru Ziraat Odası bünyesinde bulunan ve 4 yıldır hizmet veren kurutma tesisi de, çiftçilere sadece masraflar dahilinde hizmet veriyor. Üreticiler, 2 kabinden oluşan ve bu kabinlerde aynı anda 4 ton fındığın kurutulabildiği tesise gelerek, masrafların karşılandığı saatlik belirli bir ücret karşılığında mahsullerini kurutabiliyor. Kurutma işlemleri, fındığın nem oranına göre değişkenlik gösterirken, havaların yağışlı gitmesi sebebiyle insanların rağbet gösterdiği belirtiliyor.

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