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Feyzi: "Fındıkta tekelleşme zirve yaptı"

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, “Fındıkta tekelleşme zirve yapmıştır. Lütfen inceleyin, suçlu bulursanız, ülkemizden çalınan milyar dolarlık paraların hesabını sorulsun” dedi.

ORDU 17.11.2020, 15:40
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Feyzi: "Fındıkta tekelleşme zirve yaptı"

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, “Fındıkta tekelleşme zirve yapmıştır. Lütfen inceleyin, suçlu bulursanız, ülkemizden çalınan milyar dolarlık paraların hesabını sorulsun” dedi.

Başkan Ali Feyzi yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanı’na, bölge milletvekillerine, Rekabet Kurulu’na seslenmek istiyorum. Fındıkta tekelleşme zirve yapmıştır. Lütfen inceleyin, suçlu bulursanız, ülkemizden çalınan milyar dolarlık paraların hesabını sorun. Öyle bir ceza verin ki bir daha kimse, böyle bir şeyi aklından dahi geçirmesin. Ülkemizde de ticaret yapamasın. Bütün Karedeniz halkının emeğine hiç kimse göz dikmesin” diye konuştu.
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