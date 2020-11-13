Fatsa’nın 40 yıllık sorunu çözülüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Sevgi Caddesi’nin 40 yıl önce inşa edilen altyapısını sil baştan yeniledi. Birinci ve ikinci etap asfalt çalışmalarının da tamamlandığı güzergahta, ekipler finale yaklaştı.

Fatsa ilçesinde, 1980’li yıllarda inşa edilen, geçici onarım ve eklemelerle günümüze kadar getirilen ancak artan nüfus yoğunluğu nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hâle gelen Sevgi Caddesi’nin altyapısı sil baştan yenilendi. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından Sevgi Caddesi ve bağlantılarında yapılan, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmasının ardından aynı mevkide sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, birinci ve ikinci etap kısmındaki güzergahlar sıcak asfaltla buluşurken, üçüncü ve son etaptaki çalışmalar ise sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Sevgi Caddesi’nin diğer cadde ve sokaklarla olan bağlantısı nedeniyle, ilçenin adeta kalbi olduğunu söyledi. Fatsa için önemli bir sorunun daha çözüme kavuşacağını belirten Başkan Güler, “Altyapı yetersiz olduğu için biriken sular alt kısımlarda baskınlara neden oluyordu. Çalışmayla birlikte problemi ortadan kaldırmış olacağız. Burası, yapılaşmanın çok olduğu, 2 ortaokul ve 3 ilkokulun olduğu bir bölge. Buradaki çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.

Sevgi Caddesi ve bağlantılarında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Güler, “Tüm altyapı çalışmalarıyla birlikte, birinci etapta 700 metre, ikinci etapta ise 450 metrelik kısmın asfaltı tamamlandı. 400 metrelik kısmın asfalt altı malzeme serimi devam ediyor. Bunun yanında, Sevgi Caddesi’ne bağlanan Kanarya Sokak, Ömer Seyfettin Sokak, Akar Sokak ve Başak Sokak’ta asfalta kavuştu. Ömeroğlu ve Ufuk Sokak’ta asfalt altı malzeme serimi sürüyor” şeklinde konuştu.

Sevgi Caddesi ve bağlantı yollarının kaldırım ihalesinin de yapıldığını vurgulayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, asfalt seriminin tamamlanmasının ardından, baskı beton kaldırım çalışmalarının başlayacağını sözlerine ekledi.