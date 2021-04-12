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Fatsalı kadınlar Ramazan hazırlıklarını tamamladı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ev kadınları, Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladılar.

ORDU 12.04.2021, 14:05
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Fatsalı kadınlar Ramazan hazırlıklarını tamamladı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ev kadınları, Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladılar.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde hazırlıklara başlayan Fatsalı kadınlar, mahalle aralarında toplanarak imece usulüyle yufka, erişte, börek ve çeşitli hamur ürünleri hazırlıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayarak, akşam vaktine kadar süren zahmetli çalışma sonrası hazırlanan ürünler, iftar ve sahur sofralarına farklı lezzet katıyor. Yıllardır süren geleneği de devam ettiren kadınlar, el birliği ile hazırlayıp pişirdikleri ürünlerin, Ramazan ayında sofraların lezzetine lezzet kattığını belirtiyor.

Nur Duran isimli kadın, her yıl Ramazan ayı öncesi, sırasıyla yufka açtıklarını bu sayede de yıllardır süren imece usulünü devam ettirdiklerini belirterek, "Kendi yaptığımız ürünler iftar ve sahur sofralarımızı renklendiriyor. Hem yıllardır süren imece usulünü devam ettiriyoruz, hem de kendi yiyeceklerimizi doğal olarak kendimiz üretiyoruz" dedi.
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