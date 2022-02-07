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Fatsa’dan Azerbaycan’a dostluk tamamlandı

Türkiye’de, ağustos ayında meydana gelen orman yangınlarına destek için gelen Azerbaycanlı itfaiyeciler için, Ordu’nun Fatsa ilçesinden Azerbaycan’a teşekkür konvoyu düzenleyen ekip geri döndü.

ORDU 07.02.2022, 19:28
Fatsa’dan Azerbaycan’a dostluk tamamlandı

Türkiye’de, ağustos ayında meydana gelen orman yangınlarına destek için gelen Azerbaycanlı itfaiyeciler için, Ordu’nun Fatsa ilçesinden Azerbaycan’a teşekkür konvoyu düzenleyen ekip geri döndü.

Fatsa Off-Road Kulübü Derneği, Ordu Kano Kulübü Derneği üyeleri, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel’i Erzurum girişinde Erzurum Ejder Off-Road Kulübü, Doğa Sporları Kulüpleri, Erzurum off-road kulüpleri karşıladı. Yol güzergahında Ağrı iline geçerek İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’in misafiri olan heyet, daha sonra Iğdır’da Off-Road Doğa Sporları ve Dağcılık Kulüpleri Kulübü ve Kars Off-Road Kulübü ve Doğa Sporları Derneği tarafından karşılanarak geceyi Iğdır’da geçirdi.

Fatsa’dan yola çıkan ekip ikinci günün sabahı Türkiye’nin Nahçıvan’a sınırı olan Dilucu Sınır Kapısı’nda işlemlerin ardından Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne geçiş yaptı. Burada ilk olarak, Nahçıvan Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz’ı ziyaret etti. Konsoloslukta Nahçıvan yerel yönetimin katıldığı Ordu Kano Kulübü ve Fatsa Off-Road Kulübü’nün düzenlediği, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaptıkları spor faaliyetlerini içeren ‘Azerbaycan-Türkiye Dostluğu’ fotoğraf sergisi açıldı. Ardından Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde, Mustafa Kemal Atatürk Anıtı ve Türkiye Azerbaycan Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Heyete aynı akşam konakladıkları otelde Azerbaycan Nahçıvan halk dansları ve Kafkas dansları gösterisi düzenlendi.

Dostluk ziyaretlerinin ikinci gününde karlı Nahçıvan Ermenistan sınır bölgesi olan 3 bin rakımdaki Batabat sınır bölgesinde Azeri askeri birliği ziyaret edildi. Sonrasında Nahcıvan Saat Meydanı’nda da Türkiye Azerbaycan Dostluğu fotoğraf sergisi açıldı. Fatsa Off-Road ve Ordu Kano Kulübü standında misafirlere Fatsa fındığı ikram edildi. Burada Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan tarafından profesyonel off-road gösterisi yapıldı. Sonrasında Ordu Kano Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya ve eğitimci ekiple birlikte gençlere kano sporu tanıtımı yapıldı. Aynı akşam Azerbaycan’a Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Ramil Hacı ve Azerbaycan Milletvekili Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Gençler Vakfı İcra Müdürü Cebi Quliyev’den oluşan resmi heyet, Ordu Kano Kulübü üyelerine ve Fatsa Off-Road Kulübü üyelerine hediyeler verdi. Hediye taktiminde Nahcıvan Türkiye Cumhuriyeti Nahcıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz hazır bulundu. Fatsa heyeti, pazar sabahı Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret ettikten sonra Fatsa’ya dönüş yaptı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, üç günlük Azerbaycan ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tarih boyunca zor dönemlerde bir araya gelebilme yeteneği üstün olan bu iki millet birçok zor şartlarda birçok güzelliği mutluluğu paylaşma noktasında farklı organizasyonlarda bir araya gelmiş bulunmakta. Biz de yaz ayında yaşamış olduğumuz bu olumsuz orman yangınlarını Azerbaycanlı kardeşlerimizin bize sağlamış olduğu desteklerle üstesinden gelindi. Bu üç günlük güzel organizasyon iki devlet arasında sürdürülebilir bir köprü taşınabilir bir kültür bağ oluşturması açısından önem arz etmektedir. Ben bu güzel organizasyonda emeği olan başta Fatsa Offroad Kulübü Başkanımıza. Ordu Kano Kulübü Derneği Başkanımıza organizasyondan desteklerini esirgemeyen tüm devlet büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

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