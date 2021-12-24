Fatsa’daki lahit mezarlardan tarih fışkırıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yol genişletme kazısı sırasında ortaya çıkan lahit mezarlarda tarihi eserler bulunmaya devam ediyor.

Kazı çalışmalarının devam ettiği Kurtuluş Mahallesi’ndeki bölgede tarihi eserlere rastlanıyor. Kazı çalışmalarında 8 mezarlık, bunların içerisinde ise dağınık halde çok sayıda insan ve hayvan kemiklerine rastlandı. Kazı sırasında, mezarda bulunan insan iskeletenin sol el parmak kısmında altın yüzük, üzerinde ’Hermes’ figürünün betimlendiği kırmızı akik taşlı gümüş yüzük ile cam bilezik, sağ el kısmında sadece ağız bölümü ele geçirilen cam şişe parçası, boyun kısmında kolye boncukları ile bronz kolye ucu, karın kısmında ise bronz kemer tokasına ulaşıldı.

Hermes sahnede

Fatsalı Tarihçi Yazar Cevat Erbil, bulunan eserlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Antik dönemin önemli mitolojik isimlerinden Hermes’in simgesini içeren gümüş yüzük Kurtuluş Mahallesi’nde Antik Bolaman kenti kalıntılarının nekropol alanındaki 2’nci mezarda bulundu. 2 numaralı mezar, sandukasız adını bilezikli hatun koyduğumuz mezardır. Bu mezarda ilk anda camdan bilezik, altın yüzük, kemer tokası, kolye ve küpe parçaları bulunmuştu.iskeletlerin kaldırılması gümüş işlemeli yüzük bulundu. Hermes’e ait işleme, Fatsa hazinesinin bulgularına dahil oldu. Hermes, mitolojide Zeus’un oğlu olarak geçerken bazı kaynaklarda İdris ile bağlantı kurulmaktadır” İfadelerini kullandı.

Bulunan eserler Ordu Müze Koruma ekiplerince koruma altına alındı.